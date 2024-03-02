Yeşilay, İskilip'te öğrencileri bilgilendirdi

Yağlı, "Genç neslimizi tehdit eden sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı bağımlılıklara karşı mücadelenin çok yönlü yapılması zorunluluğu vardır. Aile, okul, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri birbirleriyle dayanışma içerisinde koordineli bir şekilde mücadele etmelidir."dedi.

65 Yeşilay gönüllüsü tarafından verilen eğitimde öğrencilere bağımlılıktan uzak durma ve kurtulma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Yeşilay tarafından geliştirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında düzenlenen eğitimde teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıklarının zararları anlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.