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        Yeşilay, İskilip'te öğrencileri bilgilendirdi

        Çorum'un İskilip ilçesinde 400 öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:18
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        Yeşilay, İskilip'te öğrencileri bilgilendirdi
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        Çorum'un İskilip ilçesinde 400 öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Yeşilay tarafından geliştirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında düzenlenen eğitimde teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıklarının zararları anlatıldı.

        65 Yeşilay gönüllüsü tarafından verilen eğitimde öğrencilere bağımlılıktan uzak durma ve kurtulma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Yeşilay İskilip İlçe Temsilcisi Fehmi yağlı, verimli bir eğitim yaptıklarını söyledi.

        Yağlı, "Genç neslimizi tehdit eden sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı bağımlılıklara karşı mücadelenin çok yönlü yapılması zorunluluğu vardır. Aile, okul, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri birbirleriyle dayanışma içerisinde koordineli bir şekilde mücadele etmelidir."dedi.

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