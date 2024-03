Çorum Valisi Dağlı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, kadınların emeği, bilgisi, merhameti ve sevgisiyle çevresini güzelleştirdiğini vurguladı.

Kadınların ailenin ve toplumun merkezinde yer aldığının altını çizen Dağlı, "Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız vererek, bir anne, bir eş, bir evlat olan kadınlarımız ailenin ve toplumun temel değerlerini oluşturmaktadır. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin ve sosyal hayatımızın temel dinamiğidir." ifadesini kullandı.

Vali Zülkif Dağlı, mesajında, şunları kaydetti:

"Dinimizde ve kültürümüzde kadın her zaman değer konumundadır. Bizler 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' diyen bir inancın sahibi, 'Ahlakı en güzel olanınız eşlerinize en iyi davrananızdır.' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Yüce dinimiz, özellikle anne olan kadına doğumdan ölüme kadar hayatımızın her alanında ne kadar önem ve saygınlık verdiğini göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, annelik rolüyle yeni nesillere şekil veren fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, sevginin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olan kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum."