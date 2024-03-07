Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından maç için kara yolu ile Merzifon Havaalanı'na, oradan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na geçecek.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

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