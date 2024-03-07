Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

        Taktik idmanla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmana, sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından maç için kara yolu ile Merzifon Havaalanı'na, oradan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na geçecek.

        Konaklayacağı otelde kampa girecek takım, burada maç saatini bekleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Bayat'ta "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı
        Bayat'ta "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı
        Çorum'da dilencilere yönelik operasyon
        Çorum'da dilencilere yönelik operasyon
        Çorum Valisi Dağlı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Çorum Valisi Dağlı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Çorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldı
        Çorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldı
        Çorum'da tüfekle 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Çorum'da tüfekle 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Çorum'da akaryakıt istasyonunun müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da akaryakıt istasyonunun müştemilatında çıkan yangın söndürüldü