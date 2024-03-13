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        Osmancık Oto Sanayi Sitesi'nin yolları sıcak asfaltla kaplanıyor

        Çorum'un Osmancık ilçesindeki Oto Sanayi Sitesi'nin yollarına sıcak asfalt serimi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:02
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        Osmancık Oto Sanayi Sitesi'nin yolları sıcak asfaltla kaplanıyor
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        Çorum’un Osmancık ilçesindeki Oto Sanayi Sitesi'nin yollarına sıcak asfalt serimi başladı.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını inceledi.

        Gelgör, gazetecilere yaptığı açıklamada Osmancık Oto Sanayi Sitesinin, D100 kara yoluna da hizmet vermesi nedeniyle önemli bir ticari alan olduğunu söyledi.

        Gelgör, "Oto Sanayi Sitesinin içerisindeki yolları sıcak asfaltla kaplıyoruz. Kooperatif olarak işletilmesine rağmen oto sanayi sitesine her alanda hizmet verdik. Bugün de sanayi sitemiz içerisindeki yolları sıcak asfalt kaplıyoruz. Osmancık Oto Sanayi Sitesi asfalt sonrasında yapılacak iyileştirme çalışmalarıyla da bölgenin en iyi sanayi sitesi haline gelecektir." dedi.

        Oto Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Osman Eker de talep ettikleri her hizmeti aldıklarını belirterek, Belediye Başkanı Gelgör'e teşekkür etti.

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