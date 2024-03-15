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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:22
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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Manisa FK karşısında forma giyemeyecek.

        Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek​​​​​​​ play-off potasında kalmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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