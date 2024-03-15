Çorum'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp intihar etti

Vücuduna isabet eden 3 mermiyle yaralanan Merve Kolçak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aralarında tartışma çıkması üzerine Merve Kolçak, hareket halindeki araçtan atladı. Bunun üzerine Emre Kolçak da tabancayla ateş ederek eşini yaraladı.

Çorum'da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

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