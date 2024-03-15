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        Çorum'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp intihar etti

        Çorum'da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:42
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        Çorum'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp intihar etti
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        Çorum'da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

        Emre Kolçak (33), boşanma aşamasındaki eşi Merve Kolçak'ı (32), bugün görülecek boşanma davası öncesi konuşmak için yaşadığı ailesinin evinden araçla aldı.

        Aralarında tartışma çıkması üzerine Merve Kolçak, hareket halindeki araçtan atladı. Bunun üzerine Emre Kolçak da tabancayla ateş ederek eşini yaraladı.

        Emre Kolçak, aracıyla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra ağaçlık alanda aynı tabancayla intihar etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Vücuduna isabet eden 3 mermiyle yaralanan Merve Kolçak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çiftin 8 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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