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        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Çorum'da tanımadığı kişinin silahlı saldırısında yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:34 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:45
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        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
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        Çorum'da tanımadığı kişinin silahlı saldırısında yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre Alican T. (30), Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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