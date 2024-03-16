Bayat Kaymakamı Söyler öğrencilerle iftar yaptı
Bayat Kaymakamı Seher Söyler, ilçede yatılı eğitim gören kız öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Bayat Kaymakamı Seher Söyler, ilçede yatılı eğitim gören kız öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki iftar programına kız öğrencilerin yanı sıra Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar da katıldı.
Kaymakam Söyler, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle birlikte orucunu açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.