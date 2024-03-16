Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Bayat Kaymakamı Söyler öğrencilerle iftar yaptı

        Bayat Kaymakamı Seher Söyler, ilçede yatılı eğitim gören kız öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayat Kaymakamı Söyler öğrencilerle iftar yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayat Kaymakamı Seher Söyler, ilçede yatılı eğitim gören kız öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki iftar programına kız öğrencilerin yanı sıra Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar da katıldı.

        Kaymakam Söyler, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle birlikte orucunu açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çorum'da evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede...
        Çorum'da evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede...
        Çorum'da bekçilerden kaçarken yakalanan kişinin 5 aynı suçtan arandığı beli...
        Çorum'da bekçilerden kaçarken yakalanan kişinin 5 aynı suçtan arandığı beli...
        Çorum'da polis ekipleri şok uygulama yaptı
        Çorum'da polis ekipleri şok uygulama yaptı
        Parkta tüfekle ayaklarından vuruldu
        Parkta tüfekle ayaklarından vuruldu
        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı