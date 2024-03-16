Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilere bakım hizmeti sunuluyor

        Çorum'un İskilip ilçesinde yaşlı, engelli ya da ağır kronik rahatsızlığı nedeniyle öz bakımını yapamayanlara Vefa Projesi kapsamında evde bakım hizmeti verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilere bakım hizmeti sunuluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde yaşlı, engelli ya da ağır kronik rahatsızlığı nedeniyle öz bakımını yapamayanlara Vefa Projesi kapsamında evde bakım hizmeti verildiği bildirildi.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ilçedeki yaşlı ve engellilerin zaruri ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

        Projenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütüldüğünü aktaran Polat, şunları kaydetti:

        "Vefa Projesi ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunanları yalnız bırakmıyoruz. Proje kapsamında ilçemizdeki 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu evlerde ihtiyaç sahibi yaşlı, bakıma muhtaç, günlük işlerini kendi başlarına idame ettiremeyen vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakımları, yemek yapımı gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. İlçemizde, proje kapsamında mahalle ve köylerde bakım hizmeti sunan 14 personel 2 araçla ayda iki defa 202 hanede yaşayan yaşlı, engelli, bakıma muhtaç 317 vatandaşın evini temizleyip, bakımlarını yapmaktadır. Evlerinden alınan vatandaşlarımız hastane ve sağlık ocağına götürülmekte, günlük ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardımcı olunmakta, ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar tekrar evlerine bırakılmaktadır. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimize daha titiz, daha şefkatli ve daha ilgili olacak şekilde devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çorum'da evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede...
        Çorum'da evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede...
        Çorum'da bekçilerden kaçarken yakalanan kişinin 5 aynı suçtan arandığı beli...
        Çorum'da bekçilerden kaçarken yakalanan kişinin 5 aynı suçtan arandığı beli...
        Bayat Kaymakamı Söyler öğrencilerle iftar yaptı
        Bayat Kaymakamı Söyler öğrencilerle iftar yaptı
        Çorum'da polis ekipleri şok uygulama yaptı
        Çorum'da polis ekipleri şok uygulama yaptı
        Parkta tüfekle ayaklarından vuruldu
        Parkta tüfekle ayaklarından vuruldu
        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı