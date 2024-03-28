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        Çorum'da uyuşturucu taşıyan 2 kişi yakalandı

        Çorum'da uyuşturucu nakli yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı, zanlılara ait araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:39
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        Çorum'da uyuşturucu taşıyan 2 kişi yakalandı
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        Çorum'da uyuşturucu nakli yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı, zanlılara ait araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorum güzergahını kullanarak uyuşturucu madde yaptığı belirlenen 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde yakalandığını bildirdi.

        Zanlılara ait araçta yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Dağlı, "İki şüpheli gözaltına alınarak işlemlere başlanmıştır. Şehrimizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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