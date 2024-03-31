Çorum Valisi Dağlı oy kullandı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdi.

Eşi Nurgül Dağlı ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Vali Dağlı, 1033 numaralı sandıkta oy kullandı.

Dağlı, gazetecilere, Çorum'da oy kullanma heyecanının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dağlı, "İlimizde 977 bina ve okulda oy kullanma işlemi var. 1791 sandıkta oy verme işlemi var. 406 bin 838 vatandaşımız oylarını kullanıyor. Bir merkez ilçe belediye başkanlığı, 13 ilçe, 2 belde belediye başkanlığı, 37 il genel meclisi üyeliği, 188 belediye meclis üyeliği ve 885 köy ve mahalle muhtarımız için oy kullanma devam ediyor." dedi.

Seçimde olumsuz bir durum yaşanmadığına dikkati çeken Dağlı, "Çorum ilimizde sükunet var. Huzur içinde vatandaşlarımız oylarını kullanmaya devam ediyor. Temennimiz güvenlik güçleri, devlet olarak tüm birimlerimizle, ekiplerimizle herhangi sorun yaşanmadan oy verme işleminin sona ermesi. Ardından sayımların da sağlıklı şekilde yapılması suretiyle vatandaşlarımızın sonuçları görmesi. Bu anlamda bir sorun yaşanmayacağını temenni ediyoruz. İnşallah Çorum için, Çorum'da yaşayan hemşehrilerimiz için, ülkemiz için hayırlı hizmetlere, hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.