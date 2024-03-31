Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da oy verme işlemi sona erdi

        Çorum'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 18:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da oy verme işlemi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

        Sandık görevlileri tarafından kullanılmayan pusula ve zarflar okundu, sandıklar açılarak oyların sayımına başlandı.

        Çorum'da 406 bin 838 seçmen için 977 bina ve okulda 1791 sandık kuruldu.

        Vatandaşlar kentte 1 il, 13 ilçe ve 2 belde belediye başkanlığı ile 37 il genel meclisi üyeliği, 188 belediye meclis üyeliği ve 885 köy ve mahalle muhtarı için oy kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye kararını verdi!
        Türkiye kararını verdi!
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        8 seçmeni olan mahallede muhtar seçilemiyor!
        8 seçmeni olan mahallede muhtar seçilemiyor!
        En uzun oy pusulası megakentte
        En uzun oy pusulası megakentte
        Ünlüler oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı

        Benzer Haberler

        Çorum Valisi Dağlı oy kullandı
        Çorum Valisi Dağlı oy kullandı
        Çorum'un "asırlık çınarları" oylarını kullandı
        Çorum'un "asırlık çınarları" oylarını kullandı
        Çorum'da bir köyde çıkan yangında 6 evde hasar oluştu
        Çorum'da bir köyde çıkan yangında 6 evde hasar oluştu
        Çorum'da "Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız" etkinliği düzenlendi
        Çorum'da "Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız" etkinliği düzenlendi
        Akşener: 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil (2)
        Akşener: 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil (2)
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çorum'da iftar programına katıldı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çorum'da iftar programına katıldı