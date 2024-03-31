Çorum'da oy verme işlemi sona erdi

Çorum'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Sandık görevlileri tarafından kullanılmayan pusula ve zarflar okundu, sandıklar açılarak oyların sayımına başlandı.

Çorum'da 406 bin 838 seçmen için 977 bina ve okulda 1791 sandık kuruldu.

Vatandaşlar kentte 1 il, 13 ilçe ve 2 belde belediye başkanlığı ile 37 il genel meclisi üyeliği, 188 belediye meclis üyeliği ve 885 köy ve mahalle muhtarı için oy kullandı.