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        Çorum'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı

        Çorum'da "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 17 yaşındaki kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:23
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        Çorum'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
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        Çorum'da "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 17 yaşındaki kişi bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.E.A. (17) ve M.Ç. (17) arasında, Buharaevler Mahallesi Mustafa Kemal İlkokulu önünde "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, H.A.E'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan H.A.E, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        H.A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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