Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden İskilip'e 1 milyon 856 bin lira proje desteği

        Çorum İskilip Kaymakamlığınca ilçedeki yaşlı ve engelli bireylerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla özel araç temin etmek için hazırladığı projenin, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden İskilip'e 1 milyon 856 bin lira proje desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum İskilip Kaymakamlığınca ilçedeki yaşlı ve engelli bireylerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla özel araç temin etmek için hazırladığı projenin, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylandığı bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede yaşayan 7 bin 860 yaşlı ve engelli bireyin sağlık hizmetlerinden yararlanması ve ilçede düzenlenen etkinliklere ulaşımını sağlamak amacıyla "İskilip'te Engelli ve Yaşlı Bireyler için Taşıma Aracı Temini Projesi" hazırlandı.

        Kaymakamlık Proje Ekibi Koordinatörü Durmuş Akbulut tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) adına hazırlanan 1 milyon 856 bin lira bütçeli proje, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince desteklenmeye değer bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, proje kapsamında engelli bireyler için özel tasarlanacak araçtan ilçedeki 891 engelli ve 6 bin 969 yaşlı vatandaşın istifade edeceğini bildirdi.

        Polat, "İlçemizde kamu, yerel ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlemiş olduğu konferans, seminer, festival gibi etkinliklere engelli ve yaşlı bireylerimizin de katılımı sağlanarak, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması imkanına kavuşacak. İlçemizde yaşantısını idame ettiren engelli ve yaşlılarımızın eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik konularında yaşadıkları problemlerinin çözülerek engelli ve yaşlılarımızın psikolojik ihtiyaçları da karşılanacak." ifadelerini kullandı.

        Polat ayrıca, proje kapsamında Uludere Mahallesi'ndeki bir ilkokul binasının Engelli Yaşam Merkezi'ne dönüştürüleceğini, özel araçla merkeze taşınacak engelli bireylere ahşap hediyelik eşya yapımı, takı yapım teknikleri kursları gibi meslek edindirme kurslarında eğitim verileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Şaka kaldırmaz!"
        "Şaka kaldırmaz!"
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili zanlı tutuklandı
        Çorum'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili zanlı tutuklandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
        Çorum'un Bayat ve Uğurludağ ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Çorum'un Bayat ve Uğurludağ ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede
        Tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede
        Çorum'da silahla vurulan kişi hastanede öldü
        Çorum'da silahla vurulan kişi hastanede öldü
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır