Dodurga Belediyesi "birlik iftarı" düzenledi

Daha sonra vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Çetinkaya, ramazan ayının güzelliklerini ilçe halkıyla hep birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür eden Çetinkaya, "Hep birlikte el ele vererek, şehrimiz için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Şimdiden sizlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Çetinkaya, Dodurga Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezindeki iftar programında yaptığı konuşmada, sağlıklı geçen seçim sürecinin ardından görevi devraldığını söyledi.

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