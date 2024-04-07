Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobilin motor bölümünde uyuşturucu hap taşıyan 4 kişi tutuklandı

        Çorum'da otomobilin motor kısmına gizledikleri uyuşturucu haplarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 23:35 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobilin motor bölümünde uyuşturucu hap taşıyan 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da otomobilin motor kısmına gizledikleri uyuşturucu haplarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Mimar Sinan Mahallesi’nde devriye görevi yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motor kaputu açık otomobilin etrafındaki 4 kişiden şüphelendi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, otomobilin motor bölümündeki boşluklara bir çanta içerisinde gizlenmiş yüzlerce uyuşturucu hap bulundu.

        Aracın yanında bulunan B.S. (30), O.A. (23), E.T. (32) ve B.Y. (29) gözaltına alınırken, araç detaylı arama için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Süper Kupa tatil edildi!
        Süper Kupa tatil edildi!
        İsrail, Han Yunus'tan neden çekildi?
        İsrail, Han Yunus'tan neden çekildi?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        Halıları toplamak isterken canından oldu!
        Halıları toplamak isterken canından oldu!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        TFF'den seçim kararı!
        TFF'den seçim kararı!
        Beşiktaş'tan TFF'ye seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye seçim çağrısı
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Dodurga Belediyesi "birlik iftarı" düzenledi
        Dodurga Belediyesi "birlik iftarı" düzenledi
        Çorum FK - Kocaelispor: 1-1
        Çorum FK - Kocaelispor: 1-1
        Çorum FK-Kocaelispor maçının ardından
        Çorum FK-Kocaelispor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da "Gazze gündemimizden düşmesin" etkinliği düzenlendi
        Çorum'da "Gazze gündemimizden düşmesin" etkinliği düzenlendi