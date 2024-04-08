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        Çorum FK'den Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'a tebrik

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında aldığı sonuçla Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor'u tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:32
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        Çorum FK'den Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'a tebrik
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında aldığı sonuçla Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor'u tebrik etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'u tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

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