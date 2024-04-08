Kargı'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü Kargı'da törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü Kargı'da törenle kutlandı.
Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, Kargı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene, Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, Kargı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ve emniyet personeli katıldı.
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