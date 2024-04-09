Çorum'da bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'da hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çorum'da hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Evren Yılmaz (38) idaresindeki 06 CNB 504 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Caner C. (38) ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İki arkadaşın bayram tatilini geçirmek için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gittikleri öğrenildi.
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