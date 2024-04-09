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        Çorum'da bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'da hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:08
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        Çorum'da bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çorum'da hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Evren Yılmaz (38) idaresindeki 06 CNB 504 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde bariyere çarptı.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Caner C. (38) ise ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İki arkadaşın bayram tatilini geçirmek için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gittikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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