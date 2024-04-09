Çorum FK'de Ozan Sol'un sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi

Maçın ardından futbolcunun bacağına MR görüntülemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan değerlendirme neticesinde sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilmiştir. Bu tespit doğrultusunda Ozan Sol'un sahalardan 6-8 ay uzak kalacağını, gerekli cerrahi müdahalenin yapılması için ameliyat olacağını üzüntüyle belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.