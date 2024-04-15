Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

        Çorum'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 22:11 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Turizm Haftası kutlamaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Vekili ve Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Elvan Çelebi köyündeki törende yaptığı konuşmada, Çorum'un zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan bir kent olduğunu söyledi.

        Köse, Turizm Haftası etkinliklerinin Çorum'un turizm alanında edindiği yeri sağlamlaştırmasına ve daha ileri götürmesine katkı sağlamasını temenni etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da Çorum'un sahip olduğu turizm değerleri hakkında bilgi verdi.

        Törende konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Ali İzzet Yılmaz, "İnanç Turizmi Açısından Elvan Çelebi" konulu sunum yaptı.

        Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Mustafa Erzen'in ney dinletisi sunduğu etkinlikte, kentteki kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantlar açıldı.

        Törene Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört dörtlük Cimbom!
        Dört dörtlük Cimbom!
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Süt alım fiyatına zam
        Süt alım fiyatına zam
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?

        Benzer Haberler

        Çorum'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Çorum'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Çorum'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı
        Çorum'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı
        Çorum Belediyesinde işe alınacak geçici işçi adayları kurayla belirlendi
        Çorum Belediyesinde işe alınacak geçici işçi adayları kurayla belirlendi
        Çorum'da yol kenarında ölü vaşak bulundu
        Çorum'da yol kenarında ölü vaşak bulundu
        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Çorum'da bayram tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor
        Çorum'da bayram tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor