Çorum'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

Çorum'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Vekili ve Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Elvan Çelebi köyündeki törende yaptığı konuşmada, Çorum'un zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan bir kent olduğunu söyledi.

Köse, Turizm Haftası etkinliklerinin Çorum'un turizm alanında edindiği yeri sağlamlaştırmasına ve daha ileri götürmesine katkı sağlamasını temenni etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da Çorum'un sahip olduğu turizm değerleri hakkında bilgi verdi.