Çorum'da aranan 14 kişi yakalandı

Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 9 kişiden 8'i de bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

1-15 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmada kasten öldürme, yağma ve cinsel suçlardan haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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