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        Çorum'da aranan 14 kişi yakalandı

        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:04
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        Çorum'da aranan 14 kişi yakalandı
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        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        1-15 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmada kasten öldürme, yağma ve cinsel suçlardan haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.

        Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 9 kişiden 8'i de bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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