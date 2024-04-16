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        Ortaköy Belediyesi, 4 kilometrelik su kanalında temizlik yaptı

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde yaklaşık 600 dönüm araziyi sulayan kanal, belediye ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:43 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:43
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        Ortaköy Belediyesi, 4 kilometrelik su kanalında temizlik yaptı
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde yaklaşık 600 dönüm araziyi sulayan kanal, belediye ekiplerince temizlendi.

        Öz Çayı'ndan ayrılan kanallardan Tepelerarası mevkisindeki araziye su taşıyan kanalda bölgedeki vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışma başlatıldı.

        Belediye Başkanı Taner İspir'in talimatıyla erken saatlerde bölgeye giden belediye işçileri, kazma, kürek, bel gibi aletler kullanarak yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki kanalı temizledi.

        Belediye çalışanlarından Levent Kurşun, AA muhabirine, kanalın bölgedeki tarımsal üretim açısından önemli olduğunu söyledi.

        Çevre faktörlerinden ötürü kanalda oluşan tıkanıklıkların giderildiğini belirten Kurşun, bu sayede suyun akışkanlığını artırdıklarını kaydetti.

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