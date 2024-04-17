Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bayramda 18 bin 247 kişiye sağlık hizmeti

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine Ramazan Bayramı tatili süresince 18 bin 247 kişinin başvurduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tatil süresince sağlık hizmetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisi, yataklı servisleri, ameliyathane ve yoğun bakımları Ramazan Bayramı tatili süresince 7/24 esasıyla sağlık hizmeti sunmuş olup acil servisimize 18 bin 247 hasta başvurmuştur. Hastalarımızın 2 bin 102’si yeşil alanda, 15 bin 362’si sarı alanda ve 123'ü kırmızı alanda tedavi edilmiştir. Acil servise başvuran hastalarımızdan 660’ına yatış verilmiştir. Hastanemizde tatil süresince 474 ameliyat gerçekleştirilmiş olup bu ameliyatların 12’si A grubu, 68'i B grubu, 89'u C grubu ve 305’i diğer ameliyat gruplarındandır." ifadelerine yer verildi.