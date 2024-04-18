Çorum'da kadınlar doğada kendiliğinden yetişen madımak topluyor

Doğada yetişen madımak otu, ilkbaharın gelmesiyle Çorum'un Boğazkale ilçesinde toplanmaya başlandı.

Yöresel lezzetler arasında yer alan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak, zahmetli bir sürecin ardından sofralara geliyor.

İlkbaharla birlikte ilçe merkezinde ve köylerdeki kadınlar madımak toplamak için kırların yolunu tutuyor.

Kadınlar, tek tek doğadan topladıkları madımakla hem aileleri için yemek yapıyor hem de pazarlarda satarak ek gelir elde ediyor.

İlçe sakinlerinden 76 yaşındaki Ulviye Kaynak, çocukluk döneminde başladığı madımak otu toplamayı yaklaşık 70 yıldır sürdürdüğünü söyledi.