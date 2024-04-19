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        İskilip Belediyesi cenaze nakil ücreti almayacak

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, cenaze nakil işlemlerinden ücret alınmayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:12
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        İskilip Belediyesi cenaze nakil ücreti almayacak
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        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, cenaze nakil işlemlerinden ücret alınmayacağını bildirdi.

        Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezinde ücretsiz verilen cenaze nakil işlemini İskilip'e bağlı köylerde de ücretsiz olacağını belirtti.

        Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalar yaptıklarını anlatan Çizikci, geçmişte her kilometre için 15 lira ücret alınan cenaze nakil hizmetinden vatandaşların artık ücretsiz yararlanacaklarını kaydetti.

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