İskilip Belediyesi cenaze nakil ücreti almayacak

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalar yaptıklarını anlatan Çizikci, geçmişte her kilometre için 15 lira ücret alınan cenaze nakil hizmetinden vatandaşların artık ücretsiz yararlanacaklarını kaydetti.

Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezinde ücretsiz verilen cenaze nakil işlemini İskilip'e bağlı köylerde de ücretsiz olacağını belirtti.

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