İskilip Kaymakamı Polat, yatılı öğrencilerle futbol oynadı
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçede yatılı eğitim gören lise öğrencileriyle futbol oynadı.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçede yatılı eğitim gören lise öğrencileriyle futbol oynadı.
Polat, Akşemseddin Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle Şehit Stadyumu'nda maç yaptı.
İskilipspor Teknik Direktörü Galip Gül de karşılaşmada yer aldı.
Gül, maç nedeniyle öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirterek, katkılarından ötürü Polat'a teşekkür etti.
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