İskilip'te Şehit Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe için mevlit okutuldu

Mevlit programına İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Müftüsü Şuayib Güllü, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ta 19 Nisan 2016'da PKK'lı teröristlerce bir eve yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gökçe için İskilip Köprübaşı Camisi'nde Kur'an okunarak dua edildi.

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