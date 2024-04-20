Dodurga'da yağmur duası yapıldı
Çorum'un Dodurga ilçesinde yağmur duası edildi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde yağmur duası edildi.
İlçede bahar ayarlarının kurak geçmesi nedeniyle organize edilen yağmur duası etkinliğinde kurban kesildi.
Etkinlikte Dodurga İlçe Müftüsü Abdullah Mücahit Öztunç tarafından dua edilmesinin ardından vatandaşlara Dodurga Belediyesi Kayabaşı Kültür Salonu'nda yemek ikram edildi.
Etkinliğe Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.
Çetinkaya, yalnızca Dodurga'da değil, dünyanın her yerinde su bekleyen insan, hayvan ve bitkiler için dua ettiklerini söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.