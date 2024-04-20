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        Dodurga'da yağmur duası yapıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde yağmur duası edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:14
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        Dodurga'da yağmur duası yapıldı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde yağmur duası edildi.

        İlçede bahar ayarlarının kurak geçmesi nedeniyle organize edilen yağmur duası etkinliğinde kurban kesildi.

        Etkinlikte Dodurga İlçe Müftüsü Abdullah Mücahit Öztunç tarafından dua edilmesinin ardından vatandaşlara Dodurga Belediyesi Kayabaşı Kültür Salonu'nda yemek ikram edildi.

        Etkinliğe Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

        Çetinkaya, yalnızca Dodurga'da değil, dünyanın her yerinde su bekleyen insan, hayvan ve bitkiler için dua ettiklerini söyledi.

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