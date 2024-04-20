Çorum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde ikindi saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle restorasyonu devam eden Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalardan kaçmaya çalışırken düşen kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların yollara ve enerji nakit hatlarına devrilmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Devrilen ağaçlar ve savrulan çöp konteynerleri de çevrede park halindeki otomobillere zarar verdi. Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki bazı trafik levhalarının da devrildiği görüldü. Alaca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, bir iş yerinin de kapı kepenkleri yerinden söküldü. Çorum Caddesi'ndeki bir oto galerinin çatısının uçması sonucu park halindeki 3 araç zarar gördü. İlçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt binasının çatısı uçarken, bir binadan kopan güneş paneli de üzerine düştüğü otomobile zarar verdi.

Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı hasara neden oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçta hasar oluşurken, yol da trafiğe kapandı. Ayrıca Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir reklam tabelası kuvvetli rüzgarın etkisiyle eğildi. Dodurga ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda bir apartmanın çatısından uçan tuğlalar, Hamza Karakaya'ya ait hafif ticari araca zarar verdi.