GÜNCELLEME - Çorum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde ikindi saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle restorasyonu devam eden Ulu Cami'nin minaresinden ahşap parçalar düştü. Bu parçalardan kaçmaya çalışırken düşen kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların yollara ve enerji nakit hatlarına devrilmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Devrilen ağaçlar ve savrulan çöp konteynerleri de çevrede park halindeki otomobillere zarar verdi. Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki bazı trafik levhalarının da devrildiği görüldü. Alaca ilçesinde Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, bir iş yerinin de kapı kepenkleri yerinden söküldü. Çorum Caddesi'ndeki bir oto galerinin çatısının uçması sonucu park halindeki 3 araç zarar gördü. İlçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt binasının çatısı uçarken, bir binadan kopan güneş paneli de üzerine düştüğü otomobile zarar verdi.

Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgar ve dolu hasara yol açtı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçta hasar oluşurken, yol trafiğe kapandı. Ayrıca Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir reklam tabelası kuvvetli rüzgarın etkisiyle eğildi. Dodurga ilçesinde enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi oldu. Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda bir apartmanın çatısından uçan tuğlalar, Hamza Karakaya'ya ait hafif ticari araca zarar verdi.

Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir ağacın üzerine devrildiği otomobilde hasar oluştu. Yaklaşık 40 dakika etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandı. Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli rüzgarın başlamasıyla belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiği ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kentte oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: