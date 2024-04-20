Çorum heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü

Daha sonra Ankara'daki bir otelde düzenlenen akşam yemeğine katılan heyet, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partili yöneticilerle görüştü.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve belediye başkanlarından oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

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