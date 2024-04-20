Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü

        CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve belediye başkanlarından oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 21:27 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve belediye başkanlarından oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

        Solmaz, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Ayar, Aşdavul Belde Belediye Başkanı Şenol öncül ile Ankara'da düzenlenen "Yerel Yönetimler Çalıştayı"na katıldı.

        Daha sonra Ankara'daki bir otelde düzenlenen akşam yemeğine katılan heyet, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partili yöneticilerle görüştü.

        Solmaz, görüşmelerde Özel'i Çorum'a davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi

        Benzer Haberler

        Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaç...
        GÜNCELLEME - Çorum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaç...
        Çorum'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
        Çorum'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
        Çorum'da fırtına; ağaçlar devrildi, cami minaresindeki kalas uçtu: 1 yaralı
        Çorum'da fırtına; ağaçlar devrildi, cami minaresindeki kalas uçtu: 1 yaralı
        Çorum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
        Çorum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
        Dodurga'da yağmur duası yapıldı
        Dodurga'da yağmur duası yapıldı