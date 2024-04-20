Çorum heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü
CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve belediye başkanlarından oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.
CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve belediye başkanlarından oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.
Solmaz, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Ayar, Aşdavul Belde Belediye Başkanı Şenol öncül ile Ankara'da düzenlenen "Yerel Yönetimler Çalıştayı"na katıldı.
Daha sonra Ankara'daki bir otelde düzenlenen akşam yemeğine katılan heyet, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partili yöneticilerle görüştü.
Solmaz, görüşmelerde Özel'i Çorum'a davet etti.
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