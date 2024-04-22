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        Çorum'da geceyi kaza yaptığı otomobilinde geçiren kişi jandarma ekiplerince bulundu

        Çorum'da kaza yaptıktan sonra geceyi otomobilde geçiren kişi jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:16
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        Çorum'da geceyi kaza yaptığı otomobilinde geçiren kişi jandarma ekiplerince bulundu
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        Çorum'da kaza yaptıktan sonra geceyi otomobilde geçiren kişi jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde 05 KA 542 plakalı otomobilin kaza yapmış halde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde B.B.D'nin (23) araçta yaralı halde olduğu belirlendi. Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        B.B.D'nin, gece geç saatlerde kaza yaptığını ve geceyi kaza yaptığı araçta geçirmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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