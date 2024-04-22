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        Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Edanur Tümer Türkiye 3'üncüsü

        Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcusu Edanur Tümer, Okullararası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 44 kiloda Türkiye 3.'sü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:38
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        Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Edanur Tümer Türkiye 3'üncüsü
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        Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcusu Edanur Tümer, Okullararası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 44 kiloda Türkiye 3.'sü oldu.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Okullararası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da yapıldı.

        Şampiyonada 44 kiloda mindere çıkan Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencisi ve Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcusu Edanur Tümer, Türkiye üçüncülüğü elde etti.

        Tümer, şampiyonanın ardından düzenlenen törenle üçüncülük madalyasını aldı.

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