Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Edanur Tümer Türkiye 3'üncüsü

Şampiyonada 44 kiloda mindere çıkan Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencisi ve Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcusu Edanur Tümer, Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Okullararası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da yapıldı.

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