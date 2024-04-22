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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

        Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:00
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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        Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri başladı.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, bayram nedeniyle Dodurga İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

        Sohbet ettiği öğrencilere hediyeler veren Çetinkaya, öğrencilerden Egemen Karademir'e koltuğunu devretti.

        Karademir, temsili görevi devraldıktan sonra ekiplere her mahalleye bir park ve bu parkların içine büyük oyun grupları yapılması talimatını verdi.

        Çetinkaya, ziyarette yaptığı konuşmada dünyada çocuklara bayram hediye edilen tek ülkenin Türkiye olduğunu, Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan ettiğini söyledi.

        Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Çetinkaya, "Sizler bizlerin yarınlarısınız. İnanıyorum ki gelecekte her biriniz çok güzel yerlere geleceksiniz." dedi.

        Ziyarete Okul Müdürü Said Yalçın, Müdür Yardımcısı Ayşenur Aksoy, din kültürü öğretmeni Tuğba Sümüş de katıldı.

        - Bayat

        Bayat Kaymakamı Seher Söyler, bayram dolayısıyla kendisini ziyarete gelen Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Defne Feyza Karagüllü'ye koltuğunu bıraktı.

        Karagüllü de bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Kaymakam Söyler, bir süre sohbet ettiği öğrencilere hediyeler dağıttı.

        Ziyarete, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Emniyet Amiri Murat Onarok, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar, Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Alaaddin Koca da katıldı.

        - Osmancık

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara lunapark bileti hediye edeceklerini açıkladı.

        Gelgör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılırmak kenarındaki oyun parkı için dağıtılacak biletlerin 26 Nisan'a kadar geçerli olacağını bildirdi.

        Biletlerin Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden temin edilebileceğini belirten Gelgör, bütün çocukları oyun parkına davet etti.

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