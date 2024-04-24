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        Çorum'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 00:03 Güncelleme: 24.04.2024 - 00:03
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        Çorum'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

        M.F. (51) idaresindeki 31 U 3003 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi köyü yakınlarında M.Y'nin kullandığı 19 ACH 630 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak araziye devrildi, otomobil ise kaza yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Z. F. (4), M.E.F. (17), E.F. (42) ve Y.E.F. (10) yaralandı.

        Yaralılardan 4 yaşındaki Z.F, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından kaçan sürücünün otomobili ise polis ekiplerince Yıldızhan Mahallesi Edebali Sokak'ta park halinde bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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