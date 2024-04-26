Bayat Kaymakamı Söyler'den esnaf temsilcilerine ziyaret

Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Bayat Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Söyler, ziyarette oda başkanı Serdar Şahin ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bekir Akbaba ile sohbet etti.

Esnaf temsilcilerinin talep ve önerilerini dinleyen Söyler, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.