Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Ramazan T. idaresindeki 19 AAG 425 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı'nda Muharrem A'nın kullandığı 19 AAV 516 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Umut A, Yeter A. ve Nuray G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
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