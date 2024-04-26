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        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:54 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:54
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        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Ramazan T. idaresindeki 19 AAG 425 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı'nda Muharrem A'nın kullandığı 19 AAV 516 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Umut A, Yeter A. ve Nuray G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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