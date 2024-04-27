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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Erzurumspor'a konuk olacak

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:10
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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Erzurumspor'a konuk olacak
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        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.

        Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo, Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek.

        Ligde 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 55 puan toplayan Çorum FK, rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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