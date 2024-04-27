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        Çorum'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:18
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        Çorum'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Çorum’da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Yılmaz Ö. (27) idaresindeki 19 AER 729 plakalı motosiklet ile Emirhan E'nin (16) kullandığı bisiklet, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile motosiklette bulunan Sezgin Ç. (23) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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