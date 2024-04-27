Çorum'da elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

Olay sırasında Miraç K'nin yere düşen terliğini almak için aynı noktaya giden akrabası Durdu K. de (64) akıma kapılması sonucu yaralanarak, araçla aynı hastaneye götürüldü.

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