Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay memleketi Samsun'da toprağa verildi

Cenazeye, Tombuloğlu'nun yakınları ile Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve askeri erkan katıldı.

Kargı Müftüsü Süleyman Erbek, Tombuloğlu'nun ruhu için dua etti. Törenin ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Tombuloğlu'nun cenazesi Samsun'a gönderildi.

Tombuloğlu için görev yaptığı ilçede tören düzenlendi. Tombuloğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzunda Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi bahçesindeki tören alanına getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.