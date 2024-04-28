Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay memleketi Samsun'da toprağa verildi
Çorum'un Kargı ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Hacıhamza Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu'nun cenazesi, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Çorum'un Kargı ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Hacıhamza Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu'nun cenazesi, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Tombuloğlu için görev yaptığı ilçede tören düzenlendi. Tombuloğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzunda Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi bahçesindeki tören alanına getirildi.
Kargı Müftüsü Süleyman Erbek, Tombuloğlu'nun ruhu için dua etti. Törenin ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Tombuloğlu'nun cenazesi Samsun'a gönderildi.
Törene, Tombuloğlu'nun yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli katıldı.
Samsun'un Atakum ilçesi Hazreti Hatice Camisi'nde cenaze namazı kılınan Tombuloğlu'nun naaşı, Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Tombuloğlu'nun yakınları ile Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve askeri erkan katıldı.
Tombuloğlu idaresindeki 19 ACG 624 plakalı otomobil 27 Nisan'da D100 kara yolu Hacıhamza köyü yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada yaralanan Tombuloğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kargı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
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