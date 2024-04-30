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        Çorum'da arazide çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili akrabalarının yargılanmasına devam edildi

        Çorum'un Bayat ilçesinde arazide 13 yaşındaki çocuğun başından silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunmasına ilişkin akrabası 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:35
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        Çorum'da arazide çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili akrabalarının yargılanmasına devam edildi
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        Çorum'un Bayat ilçesinde arazide 13 yaşındaki çocuğun başından silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunmasına ilişkin akrabası 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, E.Ş.A'nın arazide başından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili tutuksuz yargılanan, olay sonrası soyadlarını değiştirdikleri öğrenilen, çocuğun babasının amcasının oğlu Mehmet Topal (23) ve E.Ş.A'nın babası Ertuğrul A. ile taraf avukatları katıldı.

        Davada tutuklu yargılanan sanıklar Ertuğrul A'nın amcası Sadık Topal (52) ve kızı Berivan Topal (21) da cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Duruşmada baba Ertuğrul A, sanıkların olayı planlayarak gerçekleştirdiklerini belirterek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme başkanı, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandıklarını hatırlatarak, sanıklardan savunmalarını yapmalarını istedi.

        Tutuklu sanıklardan Sadık Topal, E.Ş.A'yı arazide yaralı olarak kendisinin bulduğunu ve sağlık ekiplerine ulaştırmak için atıyla taşıdığını, hayatını kurtarmasına karşın iftira nedeniyle uzun süredir tutuklu kaldığını belirterek, tahliyesini talep etti.

        Tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Topal da kendilerine iftira atıldığını öne sürerek beraatini istedi.

        Tutuklu sanık Berivan Topal ise 1,5 senedir suçsuz yere hapis yattığını, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kendilerine iftira atıldığını söyleyerek, tahliye talep etti.

        Sanık avukatları ise davada müşteki ve katılan beyanlarının dışında somut delil olmadığını, beyanların da çelişki içerdiğini, sanıkların da uzun süredir tutuklu bulunmasından dolayı tahliye ve beraat kararı verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, E.Ş.A'nın olaydan sonraki tedavi sürecine ilişkin evrakların temini ve mevcut sağlık durumunun Çorum Adli Tıp Kurumunca tespit edilerek mahkemeye rapor halinde sunması için duruşmanın ertelenmesine, sanık baba ve kızının tutukluluk, oğlunun ise yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

        - Olay

        Bayat ilçesine bağlı Çamlıgüney köyünde yaşayan E.Ş.A, 7 Temmuz 2022'de arazide başından silahlı vurulmuş halde bulunmuş, engebeli arazi nedeniyle ailesi tarafından atla ambulansa taşınmış, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

        Hastanedeki tedavisinin 68'inci gününde ifadesi alınan E.Ş.A, babasının amcası, babasının amcasının kızı ve oğlu tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmiş, başlatılan soruşturmada baba ve kızı tutuklanmış, oğlu hakkında ise askerde olması nedeniyle adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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