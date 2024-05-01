Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çakmakla kontrol edilirken patlayan mutfak tüpü yangına neden oldu

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde çakmakla kaçak kontrolü yapılan tüpün patlaması sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çakmakla kontrol edilirken patlayan mutfak tüpü yangına neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde çakmakla kaçak kontrolü yapılan tüpün patlaması sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Aşdağul beldesinde Osman Öncül'e (74) ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine eve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ortaköy ve Aşdağul belediyeleri itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Bir duvarı yıkılan ve eşyaları yanan ev kullanılamaz hale geldi.

        Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal ve Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül de yangın yerine gelerek bilgi aldı.

        Ev sahibi Öncül'ün yeni aldığı tüpü mutfak ocağına bağladıktan sonra çakmakla kaçak kontrolü yaptığı sırada patlama meydana geldiği, Öncül'ün saçlarının yandığı, yüzünde de yanıklar oluştuğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        TFF'den seçim açıklaması!
        TFF'den seçim açıklaması!
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Eksi 15'te göle girdi
        Eksi 15'te göle girdi
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        Çorum FK-Şanlıurfaspor maçını 7-15 yaş arası çocuklar ücretsiz izleyecek
        Çorum FK-Şanlıurfaspor maçını 7-15 yaş arası çocuklar ücretsiz izleyecek
        Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Çorum'da bir kişi eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıça...
        Çorum'da bir kişi eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıça...
        Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Çorum'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Bayat'tan öğrenciler okçulukta derece elde etti
        Bayat'tan öğrenciler okçulukta derece elde etti