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        GÜNCELLEME - Çorum'da eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını öldüren kişi tutuklandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde bıçaklı saldırıda 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:40
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        GÜNCELLEME - Çorum'da eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını öldüren kişi tutuklandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde bıçaklı saldırıda 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

        Murat Ç. (42), iki yıl önce boşandığı Emine Sungurlu (42) ve eşi Fatih Sungurlu (45) ile gece saatlerinde Ulaştepe Mahallesi Helvacı Sokak'ta karşılaştı. Sungurlu çifti ile Murat Ç. arasında tartışma çıktı.

        Sungurlu çiftinin misafirliğe gittiği Ramazan Balaban (50) ve Şerife Balaban (52), sesleri duyarak sokağa çıktı ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada bıçaklı saldırıda bulunan Murat Ç, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Fatih Sungurlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Balaban çifti ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şerife Balaban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Durumu ağır olan Ramazan Balaban ise daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Karın bölgesinden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ramazan Balaban'ın ameliyat edildiği, tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

        Saldırının ardından olay yerinden kaçan Murat Ç. ise kısa süre sonra yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Emine Sungurlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Şüphelinin akşam saatlerinde de Sungurlu çifti ile tartışma yaşadığı, çiftin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Öte yandan Fatih Sungurlu ve Şerife Balaban'ın cenazesi, İskilip Devlet Hastanesi morgundan alınarak, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Otopsinin ardından Fatih Sungurlu'nun cenazesi İskilip ilçesine bağlı Çukuröz köyü mezarlığında, Şerife Balaban'ın cenazesi de İskilip ilçe mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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