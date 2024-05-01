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        Bayat MHP Belediye Meclis üyelerinden Kayrıcı'ya kutlama ziyareti

        MHP Bayat ilçe teşkilatı, MHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:37
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        Bayat MHP Belediye Meclis üyelerinden Kayrıcı'ya kutlama ziyareti
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        MHP Bayat ilçe teşkilatı, MHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'yı ziyaret etti.

        MHP Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette, Bayat MHP Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çakar, Ahmet Dinç, Emrah Şahin, Yaşar Sarıkaya ve Murat Aslanbaş, Kayrıcı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

        Kayrıcı da ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

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