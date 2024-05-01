Bayat MHP Belediye Meclis üyelerinden Kayrıcı'ya kutlama ziyareti

Kayrıcı da ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

MHP Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette, Bayat MHP Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çakar, Ahmet Dinç, Emrah Şahin, Yaşar Sarıkaya ve Murat Aslanbaş, Kayrıcı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

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