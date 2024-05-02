Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci işçileri ağırladı

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, belediyede çalışan işçilerle bir araya geldi.

Cebeci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Altınkoz Tesisleri'nde düzenlenen programda işçilerle sohbet etti.

İşçilerin talep ve önerilerini dinleyen Cebeci, "Rızkı verenin Allah olduğu bilinciyle, kazandığı ile Yaradan'a şükredip kula kulluk etmeyen, haksızlıkların, adaletsizliklerin, eşitsizliklerin ve ezilenlerin olmadığı, emeğin, alın terinin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya özlemi ve inancı ile işini helalinden, dosdoğru yapan bütün emekçilerin günü kutlu olsun." dedi.