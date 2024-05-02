Çorum'da 16 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da yapılan denetimlerde 16 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde huzur ve asayiş uygulamaları yapıldı.

Yapılan 41 denetimde ekipler, 21 kahvehane veya kıraathane, 14 kafe, 23 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 5 otoparkta inceleme yaptı.

2 bin 469 kişinin GBT kaydının incelendiği denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 16 ruhsatsız silah ile 45 fişek, 88 sentetik ecza hapı, 40,47 gram uyuşturucu ve 20 bin makaron ele geçirildi.