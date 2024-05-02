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        Çorum'da 16 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

        Çorum'da yapılan denetimlerde 16 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:11
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        Çorum'da 16 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Çorum'da yapılan denetimlerde 16 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde huzur ve asayiş uygulamaları yapıldı.

        Yapılan 41 denetimde ekipler, 21 kahvehane veya kıraathane, 14 kafe, 23 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 5 otoparkta inceleme yaptı.

        2 bin 469 kişinin GBT kaydının incelendiği denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

        Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 16 ruhsatsız silah ile 45 fişek, 88 sentetik ecza hapı, 40,47 gram uyuşturucu ve 20 bin makaron ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde ise yönetmelikler uygun olmadığı belirlenen 6 aracın sürücüsüne 49 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

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