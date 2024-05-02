Sungurlu'da ana sınıfı öğrencilerine itfaiyecilik eğitimi verildi
Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerine itfaiyecilik eğitimi verdi.
Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerine itfaiyecilik eğitimi verdi.
Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette itfaiye ekipleri, öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili bilgi verdi.
Yangın anında yapılması gerekenlerin de anlatıldığı ziyarette itfaiye ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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