Sungurlu'da ana sınıfı öğrencilerine itfaiyecilik eğitimi verildi

Yangın anında yapılması gerekenlerin de anlatıldığı ziyarette itfaiye ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ziyarette itfaiye ekipleri, öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili bilgi verdi.

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