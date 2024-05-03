Çorum'da başlayan yağışlar çiftçileri umutlandırdı

Çorum'da kurak geçen kış sezonunun ardından baharla yağışların artması, çiftçilerin yüksek rekolte için umutlarını artırdı.

Çorum'da uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar, 2024'ün ilk 2 ayında yüzde 52,66 azaldı.

Mart ayında da beklenen yağışların görülmediği kentte nisan ayının son haftasında yağmurun başladığı görüldü.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çorum'da yağışların başlamasıyla üreticiler de rahat bir nefes aldı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, AA muhabirine, nisan ayı sonu itibarıyla gelen yağışların buğday ve arpa hariç, diğer bütün tarımsal ürünlere faydalı olduğunu söyledi.

Geçen yılın önceki yıllara göre daha yağışlı geçtiğini ancak kış sezonunda yağış görülmediğini anlatan Özdemir, kış ve ardından gelen ilkbahar dönemlerinin kurak geçmesinin çiftçilerde mağduriyetlere neden olduğunu belirtti.

Yağışın gecikmesi yüzünden kentin birçok bölgesinde buğdayın gerektiği kadar büyümediğini, ürün kaybı yaşandığını dile getiren Özdemir, bundan sonra yağacak yağmurun kuraklık nedeniyle zarar gören buğdaylara fayda sağlamayacağını kaydetti.

Özdemir, bu sene çiftçinin hububatta sıkıntı yaşadığına işaret ederek, "Şükürler olsun, gelecek başka ürünlerimiz var. Şeker pancarımız, ayçiçeğimiz, nohudumuz, mercimeğimiz var. Bu gibi ürünlerde yağmurun yağmasının çiftçinin yüzünün güldüreceğini düşünüyorum. Bu manada Rabb'ime şükrediyorum." dedi.